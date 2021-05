Ex Ogm, domani i Comitati tornano in strada: "Si faccia riqualificazione con Esselunga"

I Comitati tornano in strada contro la mancata riqualificazione delle ex Officine Grandi Motori. Il sit-in è fissato per domani mattina, dalle 11 alle 12, davanti all'ex edicola in corso Vercelli angolo via Cuneo.

Da dieci anni i residenti di Aurora chiedono il recupero delle vecchie fabbriche tra via Carmagnola e corso Vigevano, ormai in stato di profondo degrado. Così sabato Quadrilatero Aurora, A.R.Q.A., Associazione Commercianti Corso Giulio Cesare, i Comitati Riuniti Porta Palazzo e quello di Un’Aurora per Tutti tornano a mobilitarsi per il recupero dell'area "secondo il progetto concordato a suo tempo con Esselunga"

"Ci siamo fidati - spiegano - delle rassicurazioni dell’Assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, ma a tutt’oggi nulla si è mosso. Ci avevano assicurato che la delibera per l’area ex OGM sarebbe stata approntata nei mesi attuali ma - nonostante le nostre sollecitazioni - non ci sono pervenute né risposte, né azioni attive".

Accuse di immobilismo che Iaria rispedisce al mittente, spiegando come l'iter per la trasformazione dell'area sia "iniziato a gennaio 2020": un percorso che necessita "di alcuni passaggi obbligatori: una prima fase di progettazione urbanistica, a seguire la redazione del rapporto ambientale, poi la valutazione della proposta progettuale, quindi il piano di bonifica dell'area" .

L'assessore rassicura quindi che a breve la variante urbanistica per l'ex Ogm verrà portata in giunta e poi in Consiglio, dove la maggioranza a 5 Stelle è favorevole, per l'approvazione.

"La prossima amministrazione ratificherà solo il percorso fatto da noi, approvando la variante dopo il periodo tecnico per le osservazioni", conclude Iaria.