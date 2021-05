Migrante suicida al Cpr, due esposti in Procura. Il 4 giugno manifestazione in sua memoria in piazza Castello

Due esposti sono stati consegnati alla procura di Torino per il caso di Musa Balde, il 23enne originario della Guinea morto suicida domenica 23 maggio nel Cpr di corso Brunelleschi.

Uno è dell'associazione Centro Frantz Fanon, che chiede ai magistrati di chiarire se vi sono stati problemi di assistenza e tutela sanitaria e psicologia. L'altro è stato presentato dall'avvocato Gian Luca Vitale per conto del fratello di Balde. Musa era stato aggredito a Ventimiglia il 5 maggio.

Sequestro e omicidio colposo tra le ipotesi di reato

Nel corso delle indagini la polizia aveva verificato che non era in regola con i documenti e la questura di Imperia aveva disposto il trasferimento nel Cpr di Torino. Gli esponenti lamentano che una volta all'interno della struttura non sia stato seguito adeguatamente, nonostante avesse manifestato del disagio in più di un'occasione, e che sia stato rinchiuso in una stanza, nell'area chiamata 'ospedaletto', non idonea perché priva di sorveglianza. Le ipotesi che si chiede di verificare sono l'omicidio colposo, la morte come conseguenza di altro reato, l'abuso di autorità contro arrestati, il sequestro di persona.

Manifestazione in piazza Castello il 4 giugno

Il 31 maggio sarà ricordato con una preghiera ai Santi Martiri (cui prenderà parte anche l'arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia), il 4 giugno, in piazza Castello, ci sarà invece una manifestazione in ricordo di Balde. Ad annunciarlo la garante dei detenuti della Città, Monica Gallo, in occasione della relazione annuale in Commissione consiliare.