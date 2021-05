All'Oasi di Cavoretto domenica concerto della fisarmonicista Manca Dornik

Le arti contemporanee si incontrano domenica 30 maggio a Torino in un pomeriggio organizzato dalle associazioni Amici per la Musica (Venaria Reale) e Anabasi (Milano).

Dalle 16.30 alle 20.30, tra le sale e i giardini dell’Oasi di Cavoretto si susseguiranno il concerto della fisarmonicista Manca Dornik, con prima esecuzione assoluta del brano Chest of Toys dello statunitense Jon Paul Mayse, e Senza Peso di Marla Francis in collaborazione con Maurizio Bergo. Alle rappresentazioni artistiche si accompagnerà un aperitivo offerto dagli organizzatori al pubblico.

Il programma del concerto spazia dalla musica barocca di J.S. Bach, con la trascrizione delle sue celebri Variazioni Goldberg, a quella contemporanea, fra cui Jeux d'anches di M. Lindberg, brano di eccellenza nel repertorio fisarmonicistico, noto per la sua notevole difficoltà virtuosistica e timbrica. Momento centrale del concerto è Chest of Toys, il brano di Jon Paul Mayse composto appositamente per Manca Dornik, che viene presentato al pubblico in prima esecuzione assoluta. La collaborazione fra i due artisti nasce proprio da un progetto degli Amici per la Musica per mettere in contatto giovani compositori ed esecutori di musica contemporanea: Mayse ha infatti vinto il Premio internazionale di Composizione Luigi Nono 2019, Dornik il “Premio Novecento” nel Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono dello stesso anno. Nel corso del 2020, i due artisti hanno lavorato in stretto contatto, sotto la supervisione degli Amici per la Musica, per mettere a punto il pezzo.

La prima assoluta di Chest of Toys, originariamente prevista per lo scorso anno, ha dovuto essere rimandata a questa primavera a causa della situazione sanitaria. Intanto, i vincitori delle edizioni 2020 dei medesimi concorsi sono al lavoro per un nuovo brano inedito, che sarà presentato al pubblico in autunno.

Senza peso di Marla Francis in collaborazione con Maurizio Bergo è una performance site-specific che attraverso l’interazione tra parola, paesaggio sonoro e gestualità, accompagna i fruitori in un viaggio interiore. Grazie alla musica di Maurizio Bergo e alla distorsione delle poesie composte da Marla, la parola ripetuta abbandona man mano il suo ruolo di simbolo e assume quello di guida in questo percorso verso la parte più profonda di sé stessi. La presenza statica della performer e la continuità della musica e della voce lasciano fluire l’immaginazione del fruitore, che si slega dalla pesantezza del suo corpo nel cortocircuito tra loop visivo e loop sonoro di cui la ripetizione è essenza creatrice.

Senza Peso si terrà al calar del giorno, alla luce del tramonto.

Informazioni: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475; FB Amici per la Musica Venaria Reale; www.amiciperlamusica.com