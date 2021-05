Levante si aggiunge al lungo cast di artisti protagonisti a Stupinigi Sonic Park

Un altro nome importante si aggiunge al cast degli artisti che saranno protagonisti dell'estate sul palco dello Stupinigi Sonic Park. A pochi giorni dall’uscita dell'omonimo brano, Levante ha annunciato le date del suo tour "Dall'alba al tramonto live": una delle dieci date, quella della sera del 22 luglio sarà sul palco allestito nella residenza sabauda del Comune di Nichelino.

Il tour segue la pubblicazione del nuovo singolo di Levante, “Dall’alba al tramonto”, una ballad ipnotica che ruota intorno a quelli che comunemente vengono ritenuti “poli opposti”, come appunto, l'alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, e tutti quegli estremi che in realtà implicano per loro natura una condizione di reciprocità e dipendenza.

La cantautrice emergente della musica italiana regala una riflessione che si lega al suo terzo romanzo “E questo cuore non mente”, in uscita l’8 giugno, in cui il lettore segue la protagonista Anita nel suo viaggio introspettivo.