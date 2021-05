Covid in Piemonte: 149 positivi, oltre 33 mila i vaccinati oggi. Scendono i ricoveri

Scendono a 84 i ricoverati in terapia intensiva, 434 i guariti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 149 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 19 dopo test antigenico). Dei 149 nuovi casi, gli asintomatici sono 63 (42.3%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 84 (- 2 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva 628 (- 25 rispetto a ieri).

Tre i decessi, di cui nessuno verificatosi nella giornata di oggi. I guariti sono complessivamente 346.735 (+ 434 rispetto a ieri).

Sono 33.486 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 12.299 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 11.082 i cinquantenni, 6.534 i sessantenni, 4.058 i settantenni, 2.238 gli estremamente vulnerabili e 652 gli over80. Circa 2.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.474.278 dosi (di cui 869.847 come seconde), corrispondenti al 93,9% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi, secondo giorno loro dedicato, salgono a 102.000 le preadesioni per la fascia di età 30-39 anni inserite nel portale www.ilPiemontetivaccina.it