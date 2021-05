Migrante suicida al Cpr, i giuristi indicono protesta a Torino: "Rispettiamo i diritti fondamentali"

La vicenda di Moussa Balde, il migrante suicida al Cpr di corso Brunelleschi, "ci deve ricordare che i diritti fondamentali non possono essere sacrificati e che non possono esistere luoghi di detenzione privi di regole, dove la vita delle persone è consegnata all'arbitrio". Così scrivono in una nota una serie di associazioni di giuristi, tra cui l'Asgi, che hanno promosso una manifestazione convocata per venerdì 4 giugno sotto la prefettura di Torino.

"I Cpr - spiegano - sono strutture in cui le persone trattenute vengono private della loro umanità, parcheggiate e abbandonate, in condizioni peggiori rispetto a quelle esistenti in carcere, proprio per la carenza di regole e di garanzie".

E, riprendendo la vicenda di Moussa, arrestato a Ventimiglia a seguito di un pestaggio perché irregolare sul territorio nazionale, concludono: "Per lo Stato italiano la persecuzione di degli stranieri privi di permesso di soggiorno è considerata una priorità assoluta, da esercitare a qualunque costo, anche a scapito di diritti fondamentali".