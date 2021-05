Guasto al passaggio a livello della stazione, traffico in tilt a Nichelino

Caos e problemi alla circolazione nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 maggio, in via Torino a Nichelino, per un guasto al passaggio a livello nei pressi della stazione.

Due barre al transito del treno non si erano più rialzate, stesso problema per il passaggio a livello di via Giusti. La conseguenza è stato il traffico in tilt e gestione della viabilità diventata complicata, tanto da costringere due pattuglie della Polizia locale a presidiare le due aree coinvolte dal guasto.