Non solo dehors: da domani bar e ristoranti di Torino aprono anche "dentro", ma c'è l'allarme camerieri

Domani si esaurisce il conto alla rovescia. Dopo la riapertura per bar e ristoranti dotati di dehors (e limitati dunque al solo servizio all'esterno), il 1° giugno porta con sé anche la possibilità di accogliere i clienti all'interno dei locali.



Anche Torino è pronta: mascherine, distanziamenti, igienizzazione e prudenza. Ma la voglia è tanta: “La vera ripartenza per il nostro settore sarà domani”, dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. Finora, infatti, l’avvio dell’attività ha coinvolto poco più delle metà dei circa 5000 locali cittadini, lasciando fermi ai box quelli che per un motivo o per l'altro non potevano permettersi l'installazione di un'area esterna.

“È il passo fondamentale verso una normalità che manca da ormai quattordici mesi, a parte le poche settimane dell’estate scorsa - dice ancora Banchieri -. Il nostro settore è stato senza dubbio il più colpito, con una perdita di 3 miliardi e mezzo di consumi nel solo 2020, come ha evidenziato la nostra indagine diffusa nei giorni scorsi. In ogni caso, è finalmente venuto il momento di guardare avanti e attrezzarsi per rispondere alle richieste della clientela, che sta già dimostrando di avere voglia di uscire e di riprendere abitudini abbandonate da oltre un anno. Per fortuna, questa volta l’annuncio con buon anticipo del calendario del riavvio da parte del governo ha consentito ai colleghi di prepararsi per tempo a questo importante appuntamento”.