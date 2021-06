Il 9 giugno flash mob dei bimbi e maestre dell'elementare Abba: "Per confermare identità in Regio Parco"

Il 9 giugno i bimbi e le maestre dell'elementare Abba scendono in piazza. Mercoledì prossimo, alle 15.45, si svolgerà infatti un flash mob davanti alla scuola di piazza Giuseppe Cesare Abba, nell’ambito del progetto “Officina Musiké”, per "offrire al proprio territorio e, alla Comunità che ne fa parte, un momento di condivisione gioiosa, a conclusione di un anno scolastico frastagliato da numerose difficoltà riguardanti sia motivazioni contingenti, sia cambiamenti di ordine scolastico, a cui ha dovuto adeguarsi in un periodo sicuramente di per sé già molto problematico".