Nichelino alla ricerca di giovani e volontari per l'estate del Factory e Stupinigi Sonic Park

Un'estate da vivere al massimo, con tanti eventi in presenza a segnalare la ripartenza, dopo i tanti mesi delle chiusure e della zona rossa. Nichelino si sta preparando a vivere momenti (in tutti i sensi) caldissimi e quindi chiama a raccolta i suoi giovani, per essere protagonisti della squadra che animerà l'Open Factory, le Notti Magiche durante le partite dell'Italia agli Europei e tutte le serate dei concerti allo Stupinigi Sonic Park.

Si cercano giovani, con un'età fra i 18 ed i 30 anni, per vivere un'esperienza unica nell'entertainment, essendo volontari e aiutanti nella organizzazione dei tanti eventi in programma. "E' una possibilità per passare un'estate divertente imparando", è l'invito lanciato dal sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e dall'asssessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola.

Per partecipare occorre compilare il form entro venerdì 4 giugno scaricabile attraverso l'indirizzo https://forms.gle/e9b1NpU7JYJYG9C86.