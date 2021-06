Carmagnola, al rush finale i lavori nei mercati di piazza IV Martiri e Garavella

Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione delle aree mercatali di piazza IV Martiri e di piazza Garavella di Carmagnola, realizzati in parte con un contributo a fondo perduto della Regione Piemonte. Sono inoltre in fase di posizionamento le telecamere della ZTL approvata con delibera di giunta del giugno scorso, che entreranno in funzione nei primi giorni di luglio. Sarà previsto un periodo di verifica per il superamento di eventuali criticità, prima dell’avvio completo del sistema che disciplinerà in modo automatico il transito veicolare, secondo gli orari stabiliti nella delibera.

"Tutti questi lavori - commenta il sindaco Ivana Gaveglio - permetteranno ai cittadini di assaporare il piacere di vivere un centro storico più bello e più funzionale e di ritrovare la voglia di stare insieme all’aperto, dopo il superamento delle limitazioni del lockdown.

In particolare i tempi di assestamento della pavimentazione di piazza Garavella hanno generato un intenso dibattito e qualche fraintendimento".

"Preciso - continua - che il progetto di riqualificazione non prevede la chiusura della viabilità, pertanto il passaggio veicolare sarà riaperto come prima. L’Amministrazione con questo progetto ha inteso iniziare il percorso previsto nel PUMS di “moderazione del traffico” nel centro storico, privilegiando le funzioni propriamente urbane rispetto al mero passaggio di veicoli. Si tratta di creare zone dove la piazza e la strada non sono solo spazi dove circolano veicoli motorizzati, ma sono aree che possono essere condivise da utenti diversi. Piazza Garavella è un esempio di come tante esigenze devono coesistere, in un’ottica più equilibrata e nel massimo rispetto reciproco: il transito, le soste, le aree mercatali, il passeggio, il dehor, la sicurezza e la tranquillità dei residenti".

"Non è un’occasione persa, come provocatoriamente in tema elettorale, qualcuno pone. E’ un modo di lavorare di questa Amministrazione con una progettualità a lungo termine senza imposizioni. Ne sono esempi: la chiusura di parte di piazza Sant’Agostino, che ha reso l’area davvero magnifica, la pavimentazione di largo Vittorio Veneto con una distribuzione più funzionale degli spazi, la riqualificazione dei marciapiedi di via Chiffi e di via Fratelli Vercelli con l'abbattimento delle barriere architettoniche" conclude Gaveglio.