Torino-Pinerolo chiusa per tre mesi: ecco come spostarsi in bus dal 15 giugno al 14 settembre

Intanto sulla tratta, da qualche settimana, sono tornati i treni vecchi e non si sa quando si rivedranno i ‘Rock’

Al posto del treno ci saranno i bus, come avevano preannunciato Trenitalia e Rfi. La linea ferroviaria Sfm2 sarà interrotta per lavori tra Pinerolo e Torino Lingotto dal 15 giugno al 14 settembre. Il programma dettagliato dei bus sostitutivi si trova a questo link.

Le nuove fermate saranno: Movicentro di Pinerolo; Pinerolo Olimpica (via Martiri del XXI di fronte all’Agenzia delle Entrate); via Umberto I a Piscina, dove c’è quella della Cavourese; pensiline del bus in via Roma ad Airasca, di fronte all’Unicredit; pensiline di via Sestriere a None, nei pressi del bivio; di fronte al municipio di Candiolo; davanti alla stazione di Nichelino, fermata Gtt Borgo Mercato a Moncalieri e via Pannunzio 1 a Torino.

Nel frattempo da qualche settimana i pendolari si sono ritrovati i vecchi treni e non più i ‘Rock’: “I treni sono stati cambiati per un cosiddetto ‘giro di materiale’ e non c’è ancora una data di ritorno” spiegano dalle due aziende. In sostanza sono stati dirottati su linee dove c’è una maggior affluenza e torneranno a Pinerolo nel caso in cui il flusso dei viaggiatori e l’affluenza lo richieda.