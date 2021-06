Comunali, Damilano: "Un assessorato alla Next Generation, che includa le politiche ambientali"

Un assessorato alla Next Generation, che includa le politiche ambientali, costruito con i contributi dei giovani. È questa la proposta di Paolo Damilano, che ieri sera al Kogin's di corso Sicilia ha incontrato il Comitato Giovani Uniti per Torino, guidato da Tommaso Varaldo.

Varaldo: "Vogliamo ripartire con chi è rimasto indietro, come le discoteche"

"Abbiamo scelto questo locale - ha spiegato il giovane esponente di Cambiamo! - perché abbiamo voglia di ripartire con le persone che sono rimaste indietro, come le discoteche e ristoranti. Il nome degli assessori alle politiche giovanili degli ultimi dieci anni non se li ricorda nessuno: questo vuol dire che nelle giunte è mancato un interlocutore diretto". E per quanto riguarda i locali notturni alla serata ha preso parte il presidente dell'Epat Torino Alessandro Mautino, che molto probabilmente comparirà nella sua lista. Oltre lui presente anche il numero 1 di Federvie Vito Gioia.

Damilano: "Torino non può rimanere fuori dal mondo auto elettriche e idrogeno"

Priorità per Damilano, come già detto in passato, il lavoro. "L'automotive è in trasformazione, si parla di vetture elettriche e ad idrogeno. Da questo mondo Torino non può rimanere fuori, ma deve fare capire che in città ci sono maestranze di grandissima capacità".

"Noi vogliamo - ha aggiunto l'imprenditore - che un ragazzo che vive a Bruxelles dica ai genitori di voler venire a vivere a Torino perché qua c'è una qualità di vita altissima".

"Forze società civile si uniscano a quelle della politica per prova di coraggio"

E sul tavolo nazionale del centrodestra per fare il punto sulle candidature, che si è svolto ieri a Roma, Damilano ha commentato: "Credo fermamente che ci sia bisogno di dare una dimostrazione, in cui le migliori forze della società civile si devono unire alle migliori della politica per dare una grande prova di coraggio". “Sono convinto - ha aggiunto - che non solo le forze di centro destra, ma tutte quelle moderate, siano capaci di capire quanto il nostro è un progetto trasversale che vuole unire le migliori forze civiche e politiche per la città. Per questo se Cambiamo!, Italia Viva e i Moderati di Portas vorranno unirsi a noi non potrò che esserne felice”

Zaccaro: "Dobbiamo attrarre più giovani a studiare"