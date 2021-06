Chieri, al via i centri estivi per bambini: il 7 giugno al via le iscrizioni

Il Comune di Chieri ha stanziato circa 150.000 euro destinati ai tre Centri Estivi comunali diurni per la prima infanzia 3/6 anni (che saranno gestiti dalla Cooperativa Cittattiva nelle scuole di via Tamagnone, via Fratelli Cervi e Strada Cambiano), al soggiorno marino presso il camping Villaggio del Sole a Marina Romea, ai Centri Estivi parrocchiali convenzionati (6-14 anni) e ai Centri Estivi organizzati dagli Istituti comprensivi Chieri I e Chieri III.

“Abbiamo stanziato - commenta l'assessore all'Istruzione Antonella Giordano - circa 150 mila euro per i Centri Estivi, come segno di attenzione verso i minori e le loro famiglie, duramente provate, sia dal punto di vista della conciliazione vita familiare-lavoro, sia dal punto di vista psicologico, dalla prolungata sospensione di tutte le attività scolastiche ed educative durante l’emergenza sanitaria. I Centri Estivi rappresentano un importante segno di ritorno alla normalità per i nostri bambini che potranno così ritrovare il piacere di stare insieme, giocare e condividere esperienze. La Città di Chieri vanta una lunga tradizione nell’attenzione posta ai momenti educativi e ricreativi dedicati ai bambini e ragazzi del territorio nel corso del periodo estivo ed anche quest’anno abbiamo voluto promuovere e sostenere i Centri Estivi comunali, parrocchiali e scolastici, compreso il soggiorno marino presso Marina Romea. Particolare attenzione, poi, è rivolta ai minori con disabilità: tutti i centri hanno l’obbligo di accoglierli ed abbiamo stanziato 30.500 euro per garantire la presenza di un educatore in rapporto 1 ad 1. In questo modo il centro estivo sostituisce per questo periodo il servizio di educativa domiciliare”.