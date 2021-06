Mistero nelle campagne di Gassino: trovato un cadavere carbonizzato in un'auto [VIDEO]

Mistero nelle campagne di Gassino Torinese. Pochi minuti prima delle 9, infatti, lontano dall'abitato è stata ritrovata una vettura data alle fiamme: al suo interno, un corpo completamente carbonizzato. A dare l'allarme è stato il proprietario di una vigna che alle 7 del mattino ha visto il fumo e il fuoco dell'auto.

La vittima all'interno dell'utilitaria, seduta sul sedile posteriore, non è stata ancora identificata. Totalmente carbonizzata, al momento non si capisce nemmeno se si tratti di un uomo o donna. I carabinieri hanno dovuto richiedere una autogrù ai vigili del fuoco per portare all'obitorio di Torino l'auto con il cadavere all'interno, per evitare che si potesse sgretolare toccandolo. Ora verrà portato in Medicina Legale a Torino dove domani verrà eseguita l'autopsia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino per effettuare i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Ivrea. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incendio. Sul luogo del ritrovamento, il procuratore della Repubblica di Ivrea, Giuseppe Ferrando, accompagnato dal Comandante Provinciale dei carabinieri di Torino, Francesco Rizzo.