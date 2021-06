Quasi 32 mila vaccinati oggi. Cala ancora l'Rt, il Piemonte 'vede' la zona bianca

Sono 31.757 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 3.821 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 1.203 i trentenni, 4.272 i quarantenni, 15.643 i cinquantenni, 3.745 i sessantenni, 1.363 i settantenni, 1.206 gli estremamente vulnerabili e 372 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.620.473 dosi (di cui 901.650 come seconde), corrispondenti all’89,6% di 2.925.640 finora disponibili per il Piemonte.

INIZIATE LE VACCINAZIONI DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE

La Regione Piemonte è stata tra le prime in Italia a dare il via da oggi alla vaccinazione nelle aziende con oltre 3.000 somministrazioni (1.900 a Torino, 400 a Cuneo, 200 Alessandria, 200 ad Asti, 200 a Biella e 200 a Novara).

Le prime a partire sono state le Confindustrie di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino, insieme a Confartigianato Cuneo, UnipolSai, Zegna, Merlo, Amazon, Reale Mutua, Lavazza, BasicNet e Fondazione Compagnia di San Paolo. Domani partirà anche l’Api di Torino. L’obiettivo nei prossimi giorni è di arrivare a 5 mila somministrazioni quotidiane in queste realtà partite come start up, che coinvolgono oltre 100mila lavoratori.

In generale in Piemonte sono più di 700 le aziende idonee a diventare punti vaccinali (su oltre 1200 candidature). “Siamo felici di questa partenza che ci vede tra le prime Regioni in Italia a dare il via da oggi alla vaccinazione in azienda - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi, insieme all’assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano e al Lavoro Elena Chiorino - Il tessuto produttivo del Piemonte si conferma non solo tra i migliori del Paese, ma anche uno di quelli con maggiore etica, impegno per la collettività e attaccamento al territorio. Di questo sostegno che viene dato dai nostri imprenditori a tutta la comunità siamo molto grati. Consapevoli che vincerà la sfida della ripartenza chi prima avrà vaccinato e messo in sicurezza i suoi cittadini”.

IL PIEMONTE MIGLIORA ANCORA, CALA L’RT

Il Pre-Report settimanale che dovrà essere validato domani dice che scende ancora in Piemonte l’Rt puntuale. Nella settimana dal 24 al 30 maggio, l'indice calcolato sulla data di inizio sintomi è passato dallo 0.70 allo 0.64.

L’incidenza dei nuovi casi di Covid-19 si riduce ulteriormente di oltre il 30%, mentre la percentuale di positività dei tamponi è passata da 3.2% a 2.3%. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 14% al 10%) e in terapia intensiva (dal 15% al 13%). Calano i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Prosegue dunque la marcia di avvicinamento del Piemonte alla zona bianca che, come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Cirio, potrebbe scattare dal 14 giugno.

118.000 PREADESIONI OGGI PER LA FASCIA 16-29 ANNI

Sono stati circa 118.000 i giovani tra i 16 ed i 29 anni che oggi hanno sfruttato il primo giorno loro dedicato per inserire la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it

Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani in questa fascia d’età, le adesioni attualmente sono in tutto quasi 200.000, perché a coloro che hanno aderito oggi si sommano i circa 80.000 che lo hanno già fatto nelle scorse settimane in quanto soggetti fragili o estremamente vulnerabili (60.000 dei quali già vaccinati).

SUBITO ESAURITO L’OPEN NIGHT REALE MUTUA

Sono andati esauriti in pochi minuti su www.ilPiemontetivaccina.it i mille posti riservati ai giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni nell’ambito dell’Open night vaccinale organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica. In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento. L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.

DOMANI AL VIA L’OPEN HUB LAST MINUTE DEL VALENTINO

Primo giorno di attività domani per l’area sanitaria del Valentino come “open hub last minute” a disposizione di tutto il Piemonte. Pur mantenendo l’assetto ospedaliero con i posti letto in caso di futura necessità, una parte del V Padiglione è stato trasformato in centro vaccinale che opererà tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, dalle 8 alle 22.