Allo Sport Club di Venaria nuovi campi da gioco per basket e padel

Imminente la partenza dei lavori, con la consegna dei campi da basket per il mese di luglio e quelli da padel per il prossimo autunno

La Giunta di Venaria, su indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale dell’11 marzo 2019, ha deciso di realizzare presso l’area dello Sport Club Venaria, in via Di Vittorio 18, un campo da basket all’aperto e due campi da padel (uno outdoor e uno con copertura). La realizzazione, in carico ad ASM Venaria, renderà ancora più ricca l’offerta di impianti con molteplicità di pratiche sportive, nel complesso di via Di Vittorio, già munito di piscina coperta e scoperta, campi da calcetto, palestra, palazzetto dello sport per il gioco del basket e volley indoor. Imminente è la partenza dei lavori, con la consegna dei campi da basket per il mese di luglio e quelli da padel per il prossimo autunno. Hanno presentato il progetto oggi il Sindaco Fabio Giulivi, il Presidente dell’ASM Venaria Mauro Milan e il Direttore Generale di ASM Venaria, Mario Corrado. Erano presenti anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Di Bella, l’assessore allo Sport, Luigi Tinozzi e il Presidente della 3^ Commissione consiliare, Michelangelo Matteucci. Il sindaco Giulivi ha dichiarato: "Offrire alla cittadinanza sempre più servizi legati allo sport ci rende orgogliosi. Andiamo ad intervenire sul complesso dello Sport Club che in già è un centro d’eccellenza sull’intero territorio Torinese. Sport e benessere sono per noi elementi simbiotici che perseguiamo, con l’intento di estendere l’offerta oltre il confine comunale".

