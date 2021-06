Stellantis, Spera (Ugl): ”Parte la campagna vaccinale all'interno dello stabilimento di Mirafiori”

“La Ugl Metalmeccanici, sensibile come sempre al problema pandemico in Italia, si augura che tutte le aziende Sanitarie Locali dislocate sui vari territori in Italia, si attivino il prima possibile prendendo esempio su come l'ASL Città di Torino ha confermato la messa a disposizione presso il centro vaccinale di Mirafiori predisposto nella propria Sala medica, a partire da mercoledì prossimo 9 giugno, delle dosi di vaccino destinate ai dipendenti delle società del Gruppo Stellantis che fanno riferimento a tale realtà e che ne facciano richiesta”. E’ quanto riferisce Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici.

Per Spera “positivamente apprendiamo che l'Azienda automobilistica a Torino attiverà da lunedì prossimo la fase di prenotazione, che avverrà attraverso un applicativo informatico gestito dai medici competenti a cui i dipendenti dell'area coinvolta potranno accedere via PC o Smartphone. Le prenotazioni saranno poi trasferite a cura dei medici competenti sulla piattaforma informatica regionale appositamente creata per le aziende. La prenotazione sarà libera senza vincoli di età e sarà fatta a tranches, così da seguire un calendario coerente con l'arrivo presso il centro vaccinale delle dosi necessarie”.

Il Segretario Nazionale Spera ribadisce che “per l’Ugl serve un rapido cambio di passo delle Aziende Sanitarie nella location per la campagna vaccinale, come previsto d’altronde nel piano nazionale presentato dal Governo che rinforzi l’iniziativa Stellantis in tutti i siti automobilistici Italiani la quale, partendo dalla Regione Piemonte, opererà quale punto vaccinale a integrazione del servizio sanitario pubblico e dove l'HUB di Mirafiori gestirà il processo di vaccinazione sotto il controllo dell'ASL territorialmente competente e in stretta collaborazione con la stessa. Le Regioni, da parte loro, forniscano indicazioni sulla possibilità di attivare HUB aziendali. Siamo molto soddisfatti di come l’azienda tiene all’incolumità dei suoi dipendenti, assicuriamo sin dora che lavoreremo perché anche in tutti i siti Stellantis e in fabbriche Italiane metalmeccaniche si avvii al più presto la stessa campagna vaccinale".

"Dobbiamo tutti, ognuno per la sua competenza – conclude Spera – sforzarsi nel dare indicazioni consone e collaborative affinché i metalmeccanici possano vaccinarsi in maniera invitante e tranquilla: insomma vaccinarsi si ma con decoro, rispetto, privacy e sicurezza".