Disabato (M5s): "Ampliamento cave e barricata, al fianco del Comune di Collegno per limitare il carico ambientale"

" In particolare l’area che comprende la frazione di Savonera, risulta già fortemente compromessa, a causa della presenza di numerosi impianti attivi presenti. Condivisibile pertanto il parere negativo formulato dalla Città di Collegno, attraverso una delibera di Consiglio comunale, nei confronti della previsione di nuove attività estrattive nell’ambito della stesura del nuovo Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) ".

"Non possiamo accettare nuove operazioni che comportano il consumo di suolo agricolo e l’ulteriore compromissione della Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia con l’ampliamento di attività con un considerevole impatto. Da questo punto di vista la Città di Collegno subisce, da decenni, un carico ambientale non indifferente che andrebbe diminuito e non certo aumentato".