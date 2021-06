Fine della scuola con un ricordo per Alfieri: ecco il programma dell'istituto Tommaseo di Torino

Una festa per celebrare la fine dell'anno scolastico e per ricordare Fiorenzo Alfieri

Fine scuola con un ricordo particolare, dedicato a Fiorenzo Alfieri. E' quello che intende fare nei prossimi giorni l'istituto Tommaseo, per dare l'arrivederci a un anno scolastico come il 2020-2021 che difficilmente sarà dimenticato.

"Educatore, innovatore e grande protagonista della vita politica e culturale di Torino", spiegano dalla scuola. E la dirigente, Lorenza Patriarca, sottolinea: "Chiederemo al Comune di intitolare ad Alfieri la piazzetta dei bambini dei giardini Cavour".

Ospiti della festa saranno anche Gustavo Zagrebelsky, Franco Lorenzoni, Mario Calabresi, Rosanna Purchia, Gabriele Vacis e Claudio Gioè. Inoltre sarà attivata una raccolta fondi per acquistare nuovi arredi per la scuola, mentre si realizzerà anche una piccola adozione del Teatro Regio: una quota di quanto raccolto sarà utilizzato per acquistare biglietti per gli studenti e dare solidarietà agli artisti rimasti fermi durante la pandemia.



Appuntamento fissato per domani, domenica 6 giugno, dalle 14,30 alle 19,30 con la webtv dell’Istituto che trasmetterà la diretta che sarà realizzata dalla postazione all’aperto allestita a Po18 (con spettacolare vista sul Po) sede dell’associazione “I Papà del calcetto”: sarà accolta una rappresentanza di studenti degli ultimi cicli dell’Infanzia Plana, della primaria D’Assisi e Tommaseo e della secondaria di primo grado Calvino e Verdi, insieme ai loro genitori e ai docenti.