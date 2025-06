Villa Prever come la Reggia di Venaria: domani la ‘Festa della Nascita’

Si scopriranno le meraviglie della natura, con un percorso interattivo, si approfondirà il portare i bimbi in fascia e si conosceranno meglio i servizi per la famiglia.

Domani, domenica 8 giugno, il Parco di Villa Prever in viale Rimembranza 61, dalle 10 alle 18 aprirà le porte a una giornata gratuita dedicata a tutte le famiglie con bambine e bambini nella fascia 0-6 anni.

L’iniziativa, ispirata all’esperienza positiva della ‘Festa della Nascita’ della Reggia di Venaria e promossa dal Comune di Pinerolo, si inserisce all’interno del progetto strutturato dall’ente Ccw Cultural Welfare Centre, che mira a sostenere attraverso la cultura, la promozione della salute e la costruzione di equità e qualità sociale.

L’organizzazione in collaborazione con gli enti del territorio, ha coinvolto una vasta rete di partner a partire Asl To3; Ciss; Diaconia Valdese; Cfiq; Nido d’Infanzia Comunale ‘Tabona’ e Cpt - Coordinamento Pedagogico Territoriale della Città di Pinerolo; Comuni di Bricherasio, Torre Pellice e Luserna San Giovanni; Fondazione Cosso – Castello di Miradolo; Fondazione Poet del Ponte; Musei Civici di Pinerolo; Sistema Bibliotecario Pinerolese; Cooperativa Forma Libera; Cooperativa Promozione Lavoro. Inoltre le attività sono inserite nei programmi Nati per Leggere e Nati per la Cultura a cura di Fondazione Medicina a Misura di Donna.

“Il concetto di nascita non si lega solo alla venuta al mondo, l’idea è che si possa nascere in molti modi, abbracciando la crescita culturale, mentale e sociale all’interno di una comunità che supporta e accoglie le famiglie in tutte le loro forme e percorsi” spiega Lia Bianco, assessora comunale all’istruzione che ha contribuito a organizzare una giornata con un programma ricco di attività pensate per stimolare, informare e divertire.

La giornata è pensata per coinvolgere non solo i bambini ma le intere famiglie, con conferenze e seminari sulla salute dei propri figli, laboratori didattici sull’educazione ambientale, un’esperienza di sperimentazione musicale, una camminata di gruppo con il progetto ‘Mamme in cammino’ e un laboratorio pratico su come preparare una merenda sana.

“Gli obiettivi a lungo termine della Festa della Nascita a Pinerolo sono molteplici, tra i primi c’è quello di instaurare un senso profondo di ‘welfare culturale’, promuovendo un cambio di mentalità e una maggiore collaborazione tra i vari enti e associazioni. Con il desiderio di allargare la rete anche tra i Comuni del pinerolese, affinché tutte le famiglie del territorio, indipendentemente dal loro Comune di residenza, possano essere informate e accedere ai servizi disponibili” conclude Bianco.

Ad anticipare la Festa della Nascita ci sarà oggi pomeriggio, sabato 7, alle 16,30 un evento Spin-Off gratuito al Teatro Incontro di via Caprilli 31, con un concerto esperienziale a 432 Hz con il Biologo molecolare e musicista compositore Emiliano Toso.