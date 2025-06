Una festa lunga un anno per celebrare i 45 anni degli ‘Amici del Po’

È un anno speciale per l’associazione ‘Amici del Po’, nata da un’intuizione di Giuseppe Galfione, attuale vicepresidente, durante un viaggio a Venezia.

Colpito dalla vitalità delle città fluviali, Galfione decise di fondare, insieme a un gruppo di amici, un’associazione che unisse la passione per il fiume Po all’amore per il territorio. Oggi, gli ‘Amici del Po’, sono una realtà attiva nella promozione di attività sportive, culturali e ambientali lungo le rive del grande fiume.

I festeggiamenti per celebrare la storia e i traguardi dell’associazione sono iniziati a gennaio e proseguiranno per tutto l’anno, con un calendario ricco di appuntamenti, escursioni, viaggi, incontri e momenti di socialità, pensati per coinvolgere non solo gli appassionati di sport d’acqua, ma anche tutti coloro che desiderano riscoprire la natura e le tradizioni locali.

Uno dei progetti simbolo dell’associazione è il ‘Sentiero delle ochette’, un percorso naturalistico che si snoda lungo il Po, attraversando i territori di Villafranca Piemonte, Cardè e Moretta. Il sentiero, nato per valorizzare le aree naturali del fiume e promuovere il turismo lento, è stato più volte cornice degli eventi organizzati per celebrare l’anniversario dell’associazione, confermandosi un punto di riferimento per le attività all’aperto e l’aggregazione comunitaria.

In programma su questo sentiero anche il ‘Trail delle ochette’, previsto per il prossimo settembre. Una corsa non competitiva lungo le rive del Po.

Domani, domenica 8 giugno, invece si terrà un concerto aperto al pubblico alle 15 nell’area attrezzata, situata in prossimità della partenza del sentiero a Villafranca Piemonte. L’appuntamento vedrà l’esibizione del ‘Gruppo orchestrale Giuseppe Verdi di Osasco’, diretto dal maestro Danilo Rolando, del coro femminile ‘Costanzo Festa Uni3 Villafranca P.te’ e del coro vocale ‘Colibrì’, entrambi guidati dalla direttrice Patrizia Groppo.

La partecipazione è libera, ma i posti a sedere sono limitati (solo 200 disponibili).