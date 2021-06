I libri non sono un gioco da ragazzi? Moncalieri lancia il progetto LIBeRO chi legge

Leggere non è un gioco da ragazzi? Ed allora da Moncalieri parte domani, lunedì 7 giugno, per coinvolgere altri dodici Comuni della provincia, il progetto LIBeRO chi legge: una iniziativa che si rivolge ai bambini dai 2 ai 10 anni, coinvolgendo in modo trasversale volontari e famiglie per promuovere occasioni di ascolto e avvicinamento alla lettura che rendano protagonisti gli abitanti dei territori coinvolti.

“Siamo pronti a partire per questa nuova avventura che nasce dal desiderio di potenziare una delle attività che più amiamo: leggere per e con i più piccoli; un azione tanto accessibile quanto potente, una pratica di benessere che ci auguriamo appartenga sempre più alla quotidianità di tutte le famiglie” dice Alessia Baggio, presidente dell’Associazione Teatrulla.

La prima azione in calendario sarà il reclutamento e la formazione di lettori volontari che, supportati da lettori professionisti, incontreranno i bambini e le loro famiglie nell'iniziativa “A Spasso tra il libri”: corner di lettura all'aria aperta in parchi e centri cittadini. Il cuore del progetto sarà il Book Express, un' innovativa consegna a domicilio di letture animate.

Le famiglie vivranno un'esperienza unica di lettura direttamente sul pianerottolo di casa o nel proprio cortile. Le attività dureranno fino a marzo 2022 e si concluderanno tornando nelle Biblioteche, rientrando con le famiglie incontrate, negli spazi istituzionali della lettura dopo averla assaporata in luoghi inediti.

Si inizia da Moncalieri, poi Orbassano, Settimo e il territorio dello Sbam Nord Est.

"Sono particolarmente lieta che Moncalieri rientri tra i 13 comuni di 'Libero chi legge' - commenta soddisfatta Laura Pompeo, assessore moncalierese alla Cultura e presidente della Conferenza di Sistema dello SBAM - Rispetto alla lettura precoce, fatta dagli adulti e rivolta ai più piccoli, la biblioteca Arduino è da sempre in prima linea nel creare nuove occasioni di avvicinamento e coinvolgimento. Leggere insieme rimane uno degli strumenti più efficaci per crescere figli sereni, sani e curiosi".