A Piossasco torna la festa brasiliana di solidarietà 'AbitiAmo la terra degli amici di Joaquim Gomes'

Quest’anno torna la Festa Brasiliana di Solidarietà - AbitiAmo la Terra degli Amici di Joaquim Gomes! Nel 2020 la pandemia ha negato la possibilità di organizzare l’evento dal vivo (sono state comunque realizzate videointerviste, una “marcia” virtuale e una raccolta fondi online), nel 2021 verrà riproposto un evento sul territorio, anche se in una versione diversa.

La Festa si terrà da mercoledì 16 giugno a domenica 20 giugno 2021 presso piazza Tenente Nicola a Piossasco, in provincia di Torino. Come sempre, sarà occasione di incontro e riflessione, necessari per ripensarsi alla luce della crisi che stiamo attraversando, in Italia e nel mondo.

Per mantenere il sapore (nel vero senso della parola!) tipico del Brasile, verranno organizzate due cene brasiliane di solidarietà, non in piazza, ma direttamente a domicilio: sarà possibile ordinare la propria cena brasiliana e farsela consegnare a casa dagli Amici di Joaquim Gomes oppure ritirarla presso piazza Tenente Nicola a Piossasco.

La Festa Brasiliana di Solidarietà è, come ogni anno, etica (l’intero ricavato sarà devoluto ai progetti di solidarietà internazionale dell’associazione, a sostegno delle attività di formazione e supporto alimentare delle popolazioni più povere del nord-est del Brasile e del Kenya) ed eco-sostenibile (utilizziamo solo contenitori biodegradabili).

IL PROGRAMMA DELLA FESTA 2021

Mercoledì 16 giugno ore 20.30 in piazza Tenente Nicola, Piossasco (in caso di maltempo, la conferenza si terrà nell’adiacente chiesa di San Francesco d’Assisi) - Conferenza “Peggio di questa crisi, il dramma di sprecarla”: la sfida del noi nei rapporti comunitari ed internazionali, per una ripartenza all’insegna della fraternità e della sostenibilità. Intervengono:

Franco Chittolina. Presidente di APICE, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo. Adriana Longoni. Tra i fondatori di APICE e a lungo vicepresidente, ha lavorato per molti anni nelle Istituzioni europee coordinando i progetti nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della politica di vicinato, in Guinea Conakry prima e in Caucaso poi. Gestisce l’Antenna di Bruxelles dell’Associazione.

Giorgio Brizio. Attivista per i diritti nell’epoca dei rovesci e autore del libro “Non siamo tutti sulla stessa barca. Le sfide del nostro tempo agli occhi di un ragazzo”. Frequenta un corso di laurea in Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione e da due anni si occupa principalmente di crisi climatica e migrazioni portando avanti battaglie politiche e opere di sensibilizzazione.

Giovedì 17 giugno - Marcia per la Pace e per la Terra “Al di là del Sole”: pratichiamo il noi camminando insieme, attraversando le strade della città, per riattivare relazioni, parole e percorsi di pace. Partenza ore 20.30 da piazza Europa, Piossasco Arrivo ore 21.30 in piazza Tenente Nicola, Piossasco

Si invita a verificare i dettagli della Marcia sui canali social dell'associazione, in quanto alcune indicazioni organizzative potrebbero cambiare al variare delle norme COVID.

Venerdì 18 giugno dalle ore 18.30 - Cena Brasiliana di Solidarietà: menù tipico brasiliano d’asporto (consegna dalle ore 18.30 presso piazza Tenente Nicola) o consegna a domicilio nell’orario indicato nella prenotazione. È possibile prenotare fino a mercoledì 16 giugno alle ore 21.00 telefonando al numero 353/4284290 oppure tramite form di prenotazione sul sito www.amicidijoaquimgomes.it.

Alle ore 20.00 collegamento con Joaquim Gomes in diretta Facebook per dare l’avvio alla Cena Brasiliana tutti insieme!

Sabato 19 giugno dalle ore 16.00 - Laboratorio “Dalla bolletta alla Costituzione: rimuovere gli ostacoli, garantire la libertà” in piazza Tenente Nicola, Piossasco. Conduce il laboratorio Antonio Cajelli, educatore finanziario dell’associazione Articolo 47 - Liberi dal debito. Dagli scenari dell’attuale crisi, alla scoperta degli strumenti che lo Stato mette a disposizione per migliorarsi nella gestione del proprio portafoglio, dei bilanci familiari, delle bollette. Lo faremo con esperti ma anche con la possibilità di confrontarsi singolarmente a tavolino con volontari che, vissuta l’esperienza dell’indebitamento, aiuteranno, chi lo vorrà, ad analizzare la gestione delle proprie spese, in uno scambio di mutuo aiuto e di reciproca solidarietà.

Dalle ore 18.30, Cena Brasiliana di Solidarietà: menù tipico brasiliano d’asporto (consegna dalle ore 18.30 resso piazza Tenente Nicola) o consegna a domicilio nell’orario indicato nella prenotazione. È possibile prenotare fino a mercoledì 16 giugno alle ore 21.00 telefonando al numero 353/4284290 oppure tramite form di prenotazione sul sito www.amicidijoaquimgomes.it.

Domenica 20 giugno alle ore 11 presso la Chiesa Gesù Risorto di Piossasco - Messa conclusiva ed estrazione premi della lotteria.