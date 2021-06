Trentenne investita da una Ferrari sulle strisce, ricoverata in gravi condizioni al Cto

Una trentenne è stata investita da una Ferrari mentre attraversava sulle strisce pedonali, all'incrocio tra corso Galileo Ferraris e via Carle.

La donna è stata ricoverata all'ospedale Cto per i traumi subiti, ma non è in pericolo di vita. La Polizia municipale, intervenuta sul posto, ha multato il conducente della fuoriserie.

Ad Avigliana, invece, due fratelli minorenni sono stati investiti da un'automobile, mentre su un monopattino attraversavano la strada nei pressi del centro commerciale 'Le Torri'.

I due giovani, che non sono in pericolo di vita, sono stati soccorsi dall'ambulanza della Croce Verde e trasportati all'ospedale di Rivoli.