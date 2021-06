Nati per le App: le iniziative della biblioteca Arduino di Moncalieri per giovani e ragazzi

La Biblioteca Arduino di Moncalieri inaugura domani, martedì 8 giugno una nuova rubrica online: Nati per le App. Il progetto è stato voluto dall’Assessora alla cultura e pari opportunità Laura Pompeo, da un’idea di Anna Bianco, bibliotecaria per ragazzi a Moncalieri.

Fin dal nome è chiaro il richiamo: anche attraverso le App, di qualità, passa lo sviluppo cognitivo dei nostri bambini e ragazzi. Quindi risulta oltremodo importante orientarsi nel grande mondo digitale.

“Le biblioteche devono essere un punto di riferimento per i genitori anche per la scelta delle App per i più piccoli, oltre che nella scelta dei libri”, dice l’Assessora Pompeo. Saranno presentate alcune delle App per bambini, ritenute imperdibili, con una breve indicazione dei contenuti, l’età di riferimento, la piattaforma dalla quale sono scaricabili, e dei brevi filmati per mostrare i contenuti delle medesime, che non tolgano la sorpresa ma che facciano venire, come sui dice, un po' di appetito. E si sa, l’appetito vien...guardando.

Dopo l’inaugurazione della nuova veste della Biblioteca Arduino e il proseguimento del progetto di riordino e riallestimento della Collezione civica Permanente di Arte Contemporanea, ora la biblioteca si rinnova anche sui social. Un percorso iniziato nel marzo 2020, durante il primo lockdown, quando riconvertire le attività sui social fu una necessità. Dopo un lungo e seguito percorso, ora un ulteriore passo avanti, grazie ad una nuova veste grafica, più accattivante e di immediata visibilità, unita a nuovi contenuti, per interagire con i propri utenti e non solo.

E ancora, video, proposte di lettura per tutte le età, musica, film, approfondimenti tematici, curiosità, sono una parte delle nuove proposte che si potranno trovare sulla pagina Facebook della biblioteca. Laura Pompeo dichiara soddisfatta: “Oggi sappiamo che la ricostruzione e’ legata anche al mondo virtuale, a nuove programmazioni, a una formazione digitale diffusa e a nuove modalità di fruizione. Su questo abbiamo investito molto e i lettori hanno apprezzato, come conferma l’aumento degli iscritti al MLOL- Media Library On Line del 400%".