Olivia, 3 anni e un male rarissimo: per un anno di cure servono 100mila euro. La famiglia: "Aiutateci"

“Olivia è arrivata: è stata una gravidanza serena, molto bella. Tutto nella norma finché ha iniziato a camminare. Contestualmente a quando noi abbiamo iniziato ad accorgersi che c’era qualcosa che non andava, anche lei ha iniziato ad accorgersene, perché inciampava in continuazione e si arrabbiava”.

Inizia con queste parole il video di Sara Peiroleri, mamma di Olivia. La bimba di 3 anni è affetta da paraparesi spastica ascendente ad esordio infantile. Una malattia genetica neurodegenerativa rarissima che, senza preavviso e senza tempistiche certe, le toglierà la possibilità di camminare, muoversi, giocare, parlare, sorridere, mangiare, respirare. Una patologia di cui sono noti solo una trentina di casi in tutto il mondo.

“Questa malattia – aggiunge donna nella testimonianza - lascia intatte le funzioni cognitive, per cui Olivia sarà sempre in grado di capire cosa le succede: non sarà più in grado di comunicarcelo come sarà adesso. Quindi non so come sarà il nostro futuro”.

La famiglia di Torino ha deciso giustamente di non arrendersi. Sara, insieme al papà di Olivia Simone Aversa - coach e presidente della Reale Mutua Torino ’81 -, ha lanciato #Teddies4Olly. In progetto che punta a donare un anno di cure alle piccola.

Solo per 12 mesi sono necessari 100mila euro: al momento ne sono stati raccolti poco più di 7.600. Chi volesse sostenere la famiglia può effettuare una donazione cliccando qui.