Ripartono i concorsi, il Comune di Torino va oltre il Covid: al Lingotto in 259 per 7 posti da dirigente

Tutti in fila, sognando di diventare dirigente dell’area tecnica del Comune. Si è svolta alle ore 13, presso il Padiglione 1 del Lingotto, la prova per la selezione di 7 dirigenti tra i dipendenti della Città: un concorso a cui hanno partecipato 259 persone, nel pieno delle norme anti Covid.

Autocertificazione e tampone negativo

Per accedere al padiglione, i candidati hanno dovuto esibire un’autocertificazione e un risultato negativo al tampone effettuato nelle 48 ore precedenti alla prova. Una volta entrati nell’ampio salone per il test scritto, da effettuare rigorosamente indossando una mascherina Ffp2, i candidati si sono posizionati nei banchi posizionati a quattro metri e mezzo di distanza l’uno dall’altro.

Secondo concorso organizzato dopo la terza ondata

Anche fuori dai cancelli, durante la fase di perquisizione, linee rosse apposte sull’asfalto hanno suddiviso gli spazi per evitare assembramenti. A seguire la procedura Enrico Donotti, dirigente del personale. Si tratta del secondo concorso organizzato dopo la terza ondata, visto che già in mattinata si era tenuta la selezione per un posto da avvocato, responsabile tecnico e dirigente dell’area tecnica. Domani, invece, sarà la volta del concorso per un responsabile tecnico del verde pubblico.

Anche così, tra concorsi e sogni, il Comune di Torino prova a lasciarsi il Covid alle spalle. Nel nome della tanto attesa normalità.