Il Comune di Torino annuncia oltre 800 assunzioni nei prossimi tre anni, 409 già nel 2021

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore Sergio Rolando, ha approvato questa mattina il “Piano del fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023” e una ipotesi di attuazione per l’anno 2021.



Nel corso del prossimo triennio è previsto l’inserimento negli organici della Città di 823 dipendenti, a fronte di oltre 1200 cessazioni stimate, con un turn over del 69%. “Nell’elaborazione del provvedimento – spiega l’assessore Rolando - si è operato tenendo conto delle necessità che risultano dal Piano di riassetto organizzativo dell’ente, privilegiando una strategia qualitativa delle assunzioni che punta sulle competenze specialistiche e si pone l’obiettivo di assicurare una organizzazione di uffici e servizi efficiente e razionale. Non ultimo tra gli obiettivi del Piano triennale per il personale, quello di ringiovanire una macchina comunale anziana, i cui dipendenti hanno oggi un’età media superiore ai 54 anni”.



La programmazione del fabbisogno ha preso in considerazione anche le difficoltà emerse durante il 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, che hanno determinato lo slittamento di numerose procedure selettive e il conseguente incremento di assunzioni che avverranno nel corso del 2021, anno in cui sono previste 409 immissioni in servizio.



Le nuove assunzioni riguarderanno tanto l'area dirigenziale quanto quella impiegatizia, dove si procederà all'inserimento in servizio dei 100 Istruttori amministrativi, il cui concorso verrà espletato appena cesserà lo stato emergenziale. Altri inserimenti avverranno nei servizi tecnici, educativi e sociali.

Proseguiranno, inoltre, le assunzioni ex legge 68/99 (categorie protette).