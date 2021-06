Pro vita nei consultori, Cirio si schiera con Marrone: “Scelta prevista dalla legge”

Dopo le aspre polemiche innescate nelle ultime ore dall'accreditamento di tre associazioni pro vita per lo svolgimento di attività di volontariato all'interno dei consultori, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha preso posizione in merito a margine dell'inaugurazione del nuovo centro per le cure palliative dell'Asl di Torino.

Dalla parte di Marrone

Il governatore si è schierato convintamente dalla parte del proprio assessore Maurizio Marrone, tra i principali promotori dell'iniziativa, definendo la scelta come pienamente legittima: “La libertà di scelta della donna - ha commentato – deve essere garantita a norma di legge, ma ciò non esclude che la stessa possa essere messa di fronte a delle riflessioni grazie alla presenza di associazioni e movimenti all'interno delle strutture sanitarie; si tratta di un'eventualità prevista dalla legge stessa”.

Furia: "Va difesa la laicità"

A stretto giro di posta è arrivata la replica da parte del segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia: “Cercare di aiutare la donna a non abortire – ha dichiarato – supportandola in caso di problemi economici è una cosa laica, giusta e prevista dalla legge ma l'argomento della sacralità della vita fin dal concepimento è un dogma di fede che non può entrare in un consultorio pubblico. Sulla laicità non si scherza e non si scende a compromessi: il presidente Cirio dovrebbe spiegare perché la Regione ha precisato che le associazioni che possono chiedere di entrare nei consultori debbano avere tra i requisiti il sostegno alla vita fin dal concepimento”.