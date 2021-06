Architetto ucciso a Piossasco: posti di blocco per intercettare ladri in fuga

I militari hanno ascoltato il racconto dei testimoni, a cominciare dalla moglie dell’uomo, che al momento dell’omicidio si trovava in casa insieme al figlio 12enne della coppia. È stata la donna a dare l’allarme, credendo in un primo momento che il marito fosse svenuto a causa di un malore. Intanto la Procura di Torino ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio, affidato alla pm Valentina Sellaroli .

La vittima lavorava alla Marmoinox di Canelli, azienda specializzata nella lavorazione dell’acciaio e attiva anche nel mondo del packaging. Sulla pagina Facebook della società è stata pubblicata una foto di Mottura in bicicletta - sua grande passione - seguita da un messaggio: “Con estremo dolore, oggi perdiamo in un modo inaspettato uno dei nostri. Collaboratore nel lavoro da anni e compagno di pedalate nella vita, non abbiamo parole per descrivere quanto è accaduto. Il nostro affetto va alla moglie Laura e al figlio Tommaso, che faranno sempre parte della famiglia Marmoinox, e a tutte le persone che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscere, anche per un breve istante, la grandezza e la solarità di Roberto Mottura, ispiratore di vita e altruismo”.

Alla famiglia dell'architetto è giunto il cordoglio di Alberto Preioni e di tutto il gruppo regionale della Lega Salvini Piemonte.

Marrone-Montaruli: "La difesa è sempre legittima"

"La chiusura delle caserme e commissariati della provincia torinese sta trasformando l’area metropolitana in un vero e proprio far west", commentano il deputato del partito Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e l’assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone. "E’ una vicenda che ci preoccupa è che riporta l’attenzione sul tema della legittima difesa. La difesa è sempre legittima e se oggi stessimo parlando della morte del criminale purtroppo avremmo lezioni di buonismo mentre tutto tace se a essere ucciso è il proprietario dell'alloggio violato. Il diritto alla sicurezza non può passare in secondo piano o essere trattato con ipocrisia".