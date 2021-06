Fermato per un controllo stradale: privo di documenti, nascondeva due lame sotto la maglia

Ieri sera, intorno alle 20, una pattuglia dei vigili ha fermato un motociclista in corso Taranto, con l'intenzione di verificare i suoi documenti.

L'uomo, un italiano di 40 anni, è risultato privo di patente di guida e il veicolo senza assicurazione.

Durante la verifica dei documenti, gli agenti si sono accorti che l'uomo nascondeva sotto la maglia un’arma bianca con una lama lunga 22 centimetri e nel borsello un altro coltello più piccolo, lungo 10 centimetri.

L’uomo, privo di documenti, è stato immediatamente condotto al Comando di Via Bologna per l'identificazione e la successiva denuncia penale a piede libero per la detenzione abusiva di armi.

Inoltre, l'uomo è stato sanzionato per ‘guida senza patente’, ‘circolazione con veicolo privo di assicurazione’ e ‘incauto affidamento di veicolo a persona priva di patente’ (quest'ultima sarà notificata al proprietario del veicolo), per un totale di 6.378 euro, mentre il ciclomotore è stato posto sotto sequestro amministrativo.

I due coltelli sono stati posti sotto sequestro penale.