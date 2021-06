Alpignano, debuttano gli aperitivi con le imprese per trovare un dialogo con l'amministrazione

Una serie di aperitivi per "avvicinare" il Comune con il mondo delle imprese del territorio. Succede ad Alpignano, dove per quattro appuntamenti (quattro serate a cominciare dalle 19) si celebreranno gli incontri di "Aperincontriamoci", una prima edizione che vuole promuovere un confronto con le principali categorie di Imprese presenti in città, per rendere più efficace la collaborazione e raggiungere una visione di rete tra l'Ente e le Imprese.

La cornice sarà la Cascina Govean: Lunedì 14 giugno - EDILIZIA

Lunedì 21 giugno - INDUSTRIA

Lunedì 28 giugno - AGRICOLTURA

Lunedì 5 luglio - COMMERCIO