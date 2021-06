Nichelino, al via le iscrizioni per i Centri estivi comunali 2021

Con la fine dell'anno scolastico, prevista per venerdì, si chiudono le scuole e si appresta ad iniziare l'estate. A Nichelino sono partite in questi giorni le iscrizioni per le attività di Estate ragazzi 2021, che verranno svolte nelle scuole e saranno gestite dalla Coopera Uisp scsd, il cui progetto prevede suddivisione in gruppi con vari giochi, laboratori e attività diversificate per fasce di età.

Appuntamenti

- DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (7/14 anni) PRESSO LA SCUOLA RODARI - Via XXV Aprile 111

- DAL 01 AL 30 LUGLIO PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ( 4/6 ANNI) PRESSO LA SCUOLA PIAGET – Via XXV Aprile 109.

Date per le iscrizioni

Scuola primaria con inizio attività 21 giugno: dal 7 giugno 2021 al 16 giugno 2021.

Scuola dell’infanzia con inizio attività 1-2-5 luglio: dal 7 giugno al 23 giugno 2021.

Dopo il 23 giugno le iscrizioni dovranno pervenire entro il mercoledì della settimana precedente l’inizio dell’attività.