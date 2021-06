Caselette tra passeggiate naturalistiche e borracce ecologiche agli studenti

I Comuni di Caselette e Almese organizzano per sabato 12 giugno dalle ore 9 una passeggiata ecologica. Partenza alle 9: per gli almesini partenza al bivio con Borgata Pioppi di Milanere, mentre per i caselettesi al bivio con la Provinciale in zona Grangiotto.

COMUNE, SMAT E UNIONE MONTANA REGALANO BORRACCE AGLI STUDENTI

Il Sindaco Pacifico Banchieri e l'Assessore all'Istruzione Simona Gallicchio hanno consegnato agli studenti dell'Istituto Comprensivo e a quelli della Scuola Materna Motrassino le borracce realizzate con il contributo di Smat, dell'Unione Montana Valle Susa e del Comune di Caselette. "Un buon modo - spiega il sindaco Banchieri - per fare in modo che i nostri ragazzi, gli adulti di domani, pensino all'ambiente e alla sua salvaguardia".