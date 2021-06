Al via processo per Alex Pompa: il ragazzo che uccise il padre violento [VIDEO]

"Di sicuro affrontare un processo nella vita non é normale, farlo a questa età é piú difficile, ma confido nella giustizia e nello Stato italiano". Parole di Alex Pompa, il ragazzo di 19 anni che il 30 aprile 2020, a Collegno, uccise con 24 coltellate il padre, Giuseppe Pompa, operaio di 52 anni, per difendere la madre e il fratello dalle violenze del genitore. All'epoca dei fatti il giovane frequentava il Prever di Pinerolo.

Dopo la maturità, si è iscritto all'Università

Questa mattina, davanti alla Corte d'assise di Torino, si é aperto il processo nei confronti del ragazzo, ora ai domiciliari, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. "Un anno fa mi sono diplomato - ha spiegato Alex a fine udienza - ho preso 87 su 100 alla Maturità, adesso mi sono iscritto all'università, in Scienze della Comunicazione, e sono in sessione d'esame come tutti gli altri studenti. Cosa ricordo di quel giorno? Per adesso preferisco non parlarne".

Mamma e fratello: "Siamo unitissimi, confidiamo nella giustizia"

Accanto al ragazzo il fratello Loris, di due anni piú grande, e la mamma Maria Cotoia. "Siamo unitissimi e confidiamo nella giustizia, staremo vicini ad Alex, uno studente modello e un ragazzo perbene" hanno ribadito i familiari. "Sicuramente di quella sera non conservo un buon ricordo - ha aggiunto la mamma - ora assisteremo Alex, sperando che la giustizia ci dia ragione".

L'avvocato Strata: "Alex ha agito per legittima difesa"