Reale Mutua da sogno: Torino supera Verona e vola in finale

La Reale Mutua Basket Torino vince anche gara 3 in casa di Verona e si qualifica per la finale playoff dove incontrerà la vincente della serie tra Roma e Tortona. Vittoria in volata di Alibegovic e compagni che dopo aver inseguito per oltre 30’ ribaltano il risultato negli ultimi minuti di partita, grazie ad una straordinario forcing finale. Da valutare Cappelletti uscito anzitempo per un problema alla schiena.

CRONACA

Marce basse da entrambe le parte in avvio di partita: Verona - obbligata a vincere - parte meglio e dopo 5’ è in vantaggio di otto lunghezze (10-2). Torino ha il mirino spuntato, ma può far affidamento su Cappelletti e Diop, che accorciano a -4 alla fine dei primi 10’ (12-8). La bomba di Toscano vale il primo vantaggio gialloblù 12’ (12-15), ma i padroni di casa non ci stanno e rispondono con la stessa moneta con Tomassini, rispedendo la Reale Mutua indietro (20-15). La squadra di Coach Cavina prova ad annullare il gap colpendo da dietro l’arco con Alibegovic prima e con Campani dopo, ma gli uomini di Ramaglia sono bravi a rispondere colpo su colpo e ad andare negli spogliatoi a distanze invariate (33-29).

Nella ripresa Greene e Tomassini premono il piede sull’acceleratore con le bombe che valgono il massimo vantaggio di +8 (39-31). Torino non ci sta e con Clark, Pinkins e Toscano si mette sulle tracce degli avversari, toccando il -5 a 90’’ dalla fine del terzo quarto. Dopo essere scivolata a -7 alla fine della terza frazione (50-43), la Reale Mutua cambia passo: le bombe di Penna e Clark mettono la freccia, il fallo e canestro di Diop certifica il pari (55-55) a 3’ dalla fine del match. Verona prova a riprendere le redini della partita, ma l’inerzia è a tutta favore della Reale Mutua che con i viaggi in lunetta di Clark e Pinkins passa in vantaggio a pochi secondi dalla fine (56-60). Sul finale Verona tenta il tutto per tutto, ma i tentativi sono vani: la Reale Mutua Basket Torino vince gara 3 per 56-61 e vola in finale.

Tezenis Verona-Reale Mutua Basket Torino 56-61 (12-8, 21-21; 17-14, 6-18)

Verona: Sacchetti 1, Greene 9, Severini 2, Candussi, Tomassini 17, Guglielmi NE, Colussa NE, Caroti 2, Rosselli 8, Pini 2, Jones 9. All. Ramagli

Torino: Diop 9, Penna 8, Alibegovic 5, Clark 9, Pinkins 6, Origlia NE, Cappelletti 7, Bushati 5, Campani 9, Pagani NE, Toscano 3. All. Cavina