Autovelox in corso Allamano: smantellati i vecchi impianti, arrivano tre nuovi photored

Cambiano gli autovelox in corso Allamano , alle porte di Torino. L'amministrazione comunale di Grugliasco ha infatti deciso di eliminare i vecchi impianti e installare tre nuovi photored , i rilevatori di attraversamento con il rosso, o meglio aggiungerne uno ai due già presenti.



I tre photored si trovano agli incroci con via Crea, via Da Vinci e via Rivalta e rileveranno il transito con il semaforo rosso, il transito nella corsia di svolta (senza girare, ma andando dritti), il superamento della linea di arresto orizzontale ed effettuerà compiti di controllo su targhe e videosorveglianza.