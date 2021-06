Masters Of Magic dal vivo e in digitale: a Torino il primo grande evento dopo la pandemia

Quattro eventi in uno per il Masters of Magic: festival al Mauto, United Magicians for the World, Notti Magiche e The Magic Castle

La grande magia torna dal vivo a Torino, il 19 e 20 giugno, con il Masters of Magic Festival accolto nella location d’eccezione del Museo dell’Automobile e realizzato grazie al contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio.

In contemporanea, a partire dal 17 del mese si terrà anche una maratona digitale per tutti gli amanti di trucchi, numeri strabilianti e prestidigitazione: 100 ore di eventi online per la seconda edizione di United Magicians for the World, con artisti da tutto il mondo.

“Masters of Magic è il primo evento al mondo di magia a tornare in presenza - dichiara il presidente Walter Rolfo -. Un festival estremamente coraggioso e innovativo, il primo vero Fi-gitale nella storia. Una nuova frontiera, che prevede una perfetta compenetrazione tra gli eventi dal vivo e quelli online. Questi due mondi si intersecano per aumentare la qualità dell’esperienza sia di chi verrà a Torino, sia di chi seguirà l’evento dall’America, dal Giappone, dall’Australia e da ogni parte del mondo”.

“Coraggioso - continua - perché accettiamo questa sfida con lo scopo di dare un segnale di speranza: tocca soprattutto agli appassionati dell’arte magica mostrare che nulla è impossibile e, mai come ora, è necessario un segnale di proattività, di speranza, di futuro”.

Parteciperanno al festival, tra gli altri, Teller (USA) creatore e presentatore di FOOL US e star indiscussa di Las Vegas, Lance Burton (USA) il mago dei maghi, per più di 20 anni resident all’Hotel Bellaggio di Las Vegas, Dominique Duvivier (FRA), il regista e attore Andy Nyman (GBR), Franz Harary (USA), il mago di Michael Jackson, Shin Lim (CAN) vincitore di America’s Got Talent, Luis de Matos (PRT) produttore di The Illusionist; dall’Italia Raul Cremona, Walter Rolfo, Alexander e la nazionale che parteciperà ai Campionati Europei in Spagna nel prossimo luglio, più un cameo speciale del Mago Sales.

Nell’ambito della manifestazione, per sette giorni si aprirà uno speciale castello magico, la scuola di magia online più grande d’Italia, prodotta da Masters of Magic, con più di 100 filmati esclusivi per imparare i segreti di quest'arte così antica e affascinante.

Verranno poi svelati i segreti per realizzare una notte magica in Piemonte: da quattro location esclusive i migliori chefs locali condivideranno le loro ricette più importanti, consiglieranno come meglio imbandire una tavola, quali vini degustare, dove acquistare i prodotti migliori, il tutto con la collaborazione di un prestigiatore che impreziosirà i racconti con le sue prodezze. Il tutto sarà trasmesso in onda sui canali social della Regione Piemonte, di Masters of Magic e della Camera di Commercio, dal 13 al 16 di giugno.

Infine, si rinnova l'impegno filantropico di Masters of Magic. Anche quest'anno più di 30.000 professionisti da tutto il mondo hanno accettato di far parte, in modo del tutto gratuito, del progetto United Magicians for the World, per aiutare i giovani e aspiranti maghi duramente colpiti dalla pandemia. Nel 2020 sono stati raccolti più di 11.000 € che si sommeranno a tutto l’incasso della manifestazione e alle donazioni del 2021. L’intero ammontare sarà devoluto sotto forma di borse di studio ai giovani prestigiatori di tutto il mondo che nell'ultimo anno e mezzo non hanno potuto esibirsi, permettendo loro di partecipare alle competizioni del FISM (Fédération Internationale des Sociétes Magiques) e realizzare il proprio sogno.