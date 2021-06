Due weekend tra artigianato e musica per il Museo d'Arte Urbana

Il Museo d'Arte Urbana di Torino propone un doppio weekend tra artigianato e musica: oggi pomeriggio, infatti, è in programma il secondo appuntamento dell'anno con 'Arte in vetrina: Campidoglio a colori', mentre la prossima settimana troverà spazio l'evento 'Caccia al particolare al Mau con serata musicale in Galleria'; entrambe le giornate sono organizzate in collaborazione con CulturalWay.

'Arte in vetrina' prevede una visita guidata alle opere d'arte a cielo aperto del Mau e alle botteghe artigiane del borgo; il ritrovo è fissato per le 15.30 davanti alla chiesa di Sant'Alfonso in via Netro 3.

'Caccia al particolare al Mau con serata musicale in Galleria', invece, si svolgerà sabato 19 giugno presso la Galleria di via Rocciamelone 7/c (ore 19.30) e prevederà una visita guidata interattiva con l'esibizione del Partipilo Duo.

Per partecipare: 3393885984, info@culturalway.it