Meteo, weekend di alta pressione con 35°C in pianura: è arrivata l'estate

Weekend all'insegna dell'estate. Il meteo vira decisamente verso la stagione estiva, di cui ieri si è già avuto un primo assaggio.

Oggi e domani però si rafforzerà una vasta alta pressione di matrice africana che vedrà a ovest e a est la presenza di due basse pressioni. Ecco dunque la prima intensa ondata di caldo, con oltre 35°C in pianura nel Torinese. In settimana, cedimento dell’anticiclone e nuova instabilità con temporali in arrivo e calo termico.

A Torino avremo questa situazione: weekend di cielo sereno il mattino, con qualche annuvolamento pomeridiano oggi e domani. Temperature in aumento da oggi, domani il picco. Minime in pianura intorno 17-19°C e massime 27-35°C. In pianura venti deboli o al più moderati da Ovest

Da lunedì 14 giugno cielo irregolarmente nuvoloso con nubi cumuliformi e piovaschi e temporali pomeridiani, con un po' di refrigerio.