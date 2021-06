Nichelino festeggia i primi 10 anni dell'associazione culturale Amici del Cammello

Dopo l'apertura di ieri sera in piazza Di Vittorio, con l'AperiDante e l'introduzione del Presidente Gian Luca Ruggiero , oggi entra nel vivo il weekend che a Nichelino celebra i primi 10 anni dell'Associazione Culturale Amici del Cammello , che comprende la Libreria Il Cammello, la prima in Italia ad essere completamente gestita da volontari, che sarà aperta con orario continuato 10-22.

Dalle ore 10 alle 23 è in programma il Mercatino del libro usato, con tante idee per la lettura per la prossima estate. Poi spazio a bambini e pennelli: i pittori Puorro, Dettoni, Castronuovo e Ventrella insegnano ai bambini la pittura. Infine, a tu per tu con l'autore: gli scrittori del Circolo degli Autori presenziano in piazza con esposizione dei loro libri.

Domani, domenica 13 giugno, sempre dalle 10 alle 23 si replica il Mercatino del libro usato, poi tante letture e giochi per bambini e ragazzi. Quindi spazio a Poesia, il classico ci piace: i poeti del circolo “Di Verso in Verso” recitano poesie di autori classici.

E fino a domani sera alla libreria torna la promozione compra tre libri usati e il meno caro non lo paghi. Per un invito alla lettura rivolto a tutti, adulti e giovani.