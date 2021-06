I carabinieri arrestano due persone per furto e lesioni nel Pinerolese (VIDEO)

A Pinerolo , i militari hanno arrestato un uomo di 50 anni per lesioni aggravate. Per futili motivi, l’uomo ha aggredito in strada un 66enne con un bastone, colpendolo alla testa. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo per essere medicata. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare l’aggressore.

A Bobbio Pellice, i carabinieri hanno arrestato una donna di 24 anni per furto. La 24enne, dopo aver tentato di entrare in un appartamento, non riuscendoci per la presenza del proprietario, è scappata ma poco dopo ha rubato un portafogli da una macchina in sosta. Il proprietario si è accorto del furto e ha chiamato il 112. I carabinieri sono arrivati dopo pochi minuti e hanno arrestato la ladra e recuperato la refurtiva.