Flash mob degli attivisti del 'Governo del popolo' al Palazzo di Giustizia

Sono stati identificati dalla polizia perché senza mascherina alcuni attivisti di un'associazione chiamata "Governo del Popolo" che oggi hanno manifestato all'ingresso del Palazzo di Giustizia.

È dallo scorso maggio che l'associazione organizza presidi davanti ai tribunali di varie città italiane nel quadro di un'iniziativa chiamata 'Colpiamo al cuore l'ingiustizia' finalizzata a 'pretendere l'effettiva applicazione della legge e della Costituzione' in uno scenario in cui 'i criminali grazie alla complicità di magistrati collusi e corrotti delinquono indisturbati'.

Oggi a Torino si sono ritrovati in diverse decine in occasione del deposito di un esposto, da parte del presidente Francesco Carbone, relativo a una vicenda che riguarda una bambina. La polizia li ha invitati a sistemarsi sul marciapiede opposto perché non ingombrassero il passaggio e loro si sono rifiutati, protestando contro gli agenti.