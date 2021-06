Farò in streaming, videomapping sulla Mole, musei gratis e Portici di Carta: così Torino festeggia San Giovanni

Farò in streaming, videomapping sulla Mole, Portici di Carta, regata sul Po, musei gratis e aperti fino alle 21. Sono questi gli ingredienti di San Giovanni 2021, che si concluderà la notte 24 giugno con uno spettacolo di videomapping sulla Mole. Dopo tre anni vanno quindi in "pensione" i droni, che hanno preso il posto dei tradizionali fuochi d'artificio. Per l'evento, il Comune ha investito 100mila euro.

Leon: "Festa patronale segno di città che riparte"

E la festa patronale, come ha sottolineato l'assessore alla Cultura Francesca Leon, "è il segno tangibile di una città che è ripartita, che ha ripreso frequentare i musei, concerti e cinema: ovviamente risentiremo ancora di restrizioni, che permangono anche in zona bianca".

Caccia al tesoro con premio biglietti per Todays e Atp Finals

Iren offrirà un itinerario cittadino con percorsi di cultura, intrattenimento, musica e sport, abbinato ad una speciale caccia al tesoro che offrirà l'opportunità di verificare la propria preparazione sul santo patrono: dal 19 al 23 giugno, inquadrando i QR Code posizionati su 16 Info Point per la città, si potrà partecipare all'estrazione di biglietti per Todays Festival e Atp Finals.

Farò in piazza Palazzo di Città

Dopo un anno di stop, quest'anno il 23 giugno tornerà il tradizionale Farò, chiuso però ancora al pubblico. L'evento si sposterà però in piazza Palazzo di Città e l'accensione verrà trasmessa in streaming dalle 22.

Musei gratis e corteo di carrozze storiche

I festeggiamenti di San Giovanni inizieranno alle 10.30 con la celebrazione della Messa Solenne in Duomo e la distribuzione dei "pani della carità". Il 24 giugno si svolgerà poi Portici di Carta e molti musei saranno poi aperti fino alle 21, gratuitamente o dietro pagamento di una cifra simbolica. In città si svolgeranno poi tornei di beach volley, regate, palio in canoa e corteo di carrozze storiche che toccherà i luoghi simbolo di Torino dell'Unità d'Italia, in occasione dei 160 anni.

Il 24 giugno videomapping e proiezione di spettacolo di danza acrobatico con Luca Tommasini

I festeggiamenti si concluderanno con il videomapping sulla Mole Antonelliana. Dal 24 giugno al 25 luglio, ogni sera dalle 22.30 alle 00.30, i quattro lati dell'edificio simbolo della città si animeranno con immagini che raccontano la storia del cinema. Lo spettacolo si articolerà in tre sezioni: "Masters" in cui il regista David Cronenberg presenterà Red Cars sul tema "cinema auto", "Show" ed "Exhibition". Solo per la sera di San Giovanni Luca Tommasini arricchirà le proiezioni con uno spettacolo acrobatico di danza verticale dove 8 ballerini-acrobati danzeranno su musiche e coreografie originali con le più note scene di ballo del cinema italiano.