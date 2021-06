Nel prossimo weekend Chieri celebra la "Festa della Musica"

Sabato 19 giugno, domenica 20 giugno e lunedì 21 giugno, a CHIERI si celebra la “Festa della Musica 2021”, l’evento internazionale organizzato ogni anno in occasione del solstizio d’estate, con un programma di nove concerti ospitati presso il Chiostro di Sant’Antonio (Via Vittorio Emanuele, 26) ed il cortile del Palazzo Municipale (via Palazzo di Città, 10).

I gruppi Sax Appeal, Alex Blanco, Svago cover Band, Onde Sonore, Charlie Brown e Le Rose di rame proporranno un viaggio musicale tra jazz, fusion, pop, rock, classico internazionale, cover degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, fino alle canzoni di Fabrizio De Andrè.

Completano il programma il concerto in onore di Ennio Morricone della Filarmonica Chierese ed i concerti degli allievi delle scuole di musica MozArt e Officina Musicale.

“Siamo davvero felici di tornare a celebrare la Festa della Musica con eventi aperti a tutta la cittadinanza - dichiara l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - un ricco programma su tre giornate, dal sabato al lunedì, che offre a band e scuole di musica della nostra città l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico. Quest’anno la Festa viene ad assumere un significato davvero particolare, dopo tanti mesi in cui i lavoratori dello spettacolo sono stati costretti all’inattività a causa della pandemia: è un ritorno al piacere di stare insieme e di condividere le emozioni della musica”.

Domenica 20 giugno, l'Unione Artisti del Chierese ed EffeOttoChieri organizzano lungo l’isola pedonale di via Vittorio Emanuele, dalle 10 alle 18, una mostra d’arte dedicata alla musica.

PROGRAMMA

SABATO 19 GIUGNO 2020

CHIOSTRO SANT’ANTONIO

Via Vittorio Emanuele n. 26

dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Gruppo musicale “Sax Appeal” con Max e Esmy

Musica dal vivo con sax: jazz, fusion, pop - voce e sax

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 3345083137

dalle ore 19 alle ore 22,00

Gruppo musicale “Alex Blanco” -

Dal Pop al Rock al Classico internazionale

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 3312224869

CORTILE INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Via Palazzo di Città n. 10

dalle ore 19 alle ore 22,00

Gruppo Musicale “Svago cover Band”

“Con la musica nel cuore”

Cover anni 60/80/90

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 3488623351

DOMENICA 20 GIUGNO 2020

CHIOSTRO SANT’ANTONIO

Via Vittorio Emanuele n. 26

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

MozArt Scuola di Musica

"ORCHESTRIAMO!"

Concerto degli allievi dei Corsi di Orchestra, con il Soundscape TRIO e un ospite speciale ...!

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 346 606 63 35

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Gruppo musicale “Onde Sonore” -

Musica a 360° anni ‘60

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni Maria Caruso cell. 3405717289

dalle ore 19 alle ore 22,00

Gruppo musicale “Charlie Brown”

Viaggio nella musica anni 60/70/80

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 370.371 2409

CORTILE INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Via Palazzo di Città n. 10

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

Filarmonica Chierese

concerto di brani in onore di Ennio Morricone e colonne sonore di film famosi

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 342 0857484

Altre iniziative

domenica 20 giugno 2021

MOSTRA D’ARTE dedicata alla musica

Ore 10.00 – 18.00

Via Vittorio Emanuele II, area pedonale

A cura dell’Unione Artisti del Chierese e di EffeOttoChieri

LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021

CHIOSTRO SANT’ANTONIO

Via Vittorio Emanuele n. 26

dalle ore 15,00 alle ore 22,00

SCUOLA MUSICA

OFFICINA MUSICALE

Concerto degli allievi

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni cell. 3283752667

CORTILE INTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Via Palazzo di Città n. 10

dalle ore 19 alle ore 22,00

Gruppo musicale “Le Rose di rame”

Performance “Le donne di De Andrè”

prenotazione obbligatoria - ingresso limitato nel rispetto dei Protocolli di prevenzione Covid19

Info e prenotazioni: Laura Zinno – rosedirame@gmail.com.