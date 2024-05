Ritmika Talent, il contest per giovani artisti emergenti anticipa la kermesse musicale di Moncalieri

Aspettando la kermesse che a giugno lancerà l'estate 2024 con protagonisti Emma e Colapesce-Dimartino, il palco del 45° NORD Entertainment Center di Moncalieri ospita il contest per talenti emergenti di Ritmika: 4 giornate - il 31 maggio, 1, 7 e 8 giugno - per individuare i 3 finalisti che si sfideranno live sabato 15 giugno al PalaExpo, all’interno del closing party del festival.

Chi può partecipare

Il contest è aperto a musicisti/e, cantautori/ici, rapper, singoli o gruppi non professionisti, under 35, residenti nella provincia di Torino. Una commissione composta da musicisti, giornalisti e operatori del settore selezionerà gli artisti che saranno ammessi al Ritmika Talent 2024 per esibirsi durante una delle serate di venerdì 31 maggio, sabato 1° giugno, venerdì 7 giugno, sabato 8 giugno al 45° NORD.

Il pubblico e una giuria di esperti voterà le performance e indicherà i 3 progetti musicali finalisti che si esibiranno durante il Ritmika Festival il 15 giugno sul Main Stage al PalaExpo di Moncalieri.

I tre premi in palio

Premio Iren di 1.000 euro al vincitore, Premio Città di Moncalieri di 500 euro assegnato su votazione della giuria di esperti, Premio social Moncalieri Giovane di 250 euro da spendere in adv social per promuovere la propria pagina di artista/band.

La partecipazione è gratuita.