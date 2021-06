Aborto, Marrone: "Accreditate 24 associazioni pro-vita per sostenere la gravidanza"

Sono 24, di cui ben dieci solo a Torino e provincia, le associazioni pro-vita iscritte negli elenchi delle Asl piemontesi, che quindi potranno entrare nei consultori e negli ospedali. Ad annunciarlo è l'assessore regionale agli Affari Legali Maurizio Marrone, che spiega come ora sarà "una vera libertà di scelta, dando modo anche alle donne in situazioni di gravidanze difficili di trovare un aiuto nel superare criticità economiche e sociali che potrebbero portare all'aborto".

Lo scorso 17 aprile oltre duecento persone si erano ritrovate in piazza Castello in difesa al diritto all'aborto e contro questa iniziativa della Regione. Proteste promosse dalle reti "Più194voci" e "NonUnaDiMeno" al grido di "Fuori gli antiabortisti dai consultori: sulle nostre vite e sui nostri corpi decidiamo solo noi". E Marrone oggi torna a replicare a loro e alle forze politiche che si erano schierato contro il bando: "Chi voleva impedire alla Regione di mettere a disposizione delle donne un servizio di sostegno in più dovrà mettersi il cuore in pace".

Nella gara, precisa l'assessore, "sono stati previsti requisiti di serietà e professionalità tali da garantire una selezione di qualità sulle organizzazioni di tutela materno-infantile, che opereranno in rete con i consultori dove verrà affisso materiale informativo sui progetti di assistenza disponibili, ma all’interno di spazi appositi che verranno messi presto a disposizione nelle strutture ospedaliere". Le associazioni inserite negli elenchi istituiti sono così ripartite: ASL AL: 5, ASL AT: 1, ASL BI:1, ASL CN1: 3, ASL CN2: 1, ASL NO: 1, ASL VCO: 2, ASL CITTÀ DI TORINO: 3, ASL TO3: 3, ASLTO4: 3, ASL TO5: 1.