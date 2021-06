Superata l'emergenza, l'ospedale San Lorenzo di Carmagnola riattiva posti letto per pazienti No Covid

Dall’altro non si deve dimenticare che il personale che fino ad oggi ha operato all’interno del San Lorenzo ha diritto, con programmata turnazione ad un periodo di riposo. La riduzione dei posti dedicati ai casi Covid ha comunque consentito in questi giorni, di attivare 12 letti in Medicina 1B per pazienti no Covid. Di questi 5 sono già occupati. Si può tuttavia dire che l’ospedale e il pronto soccorso verranno riaperti tra il 23 e il 27 di agosto.