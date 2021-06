Maxi-rissa in Barriera di Milano: due gruppi si affrontano con lanci di bottiglie, altri oggetti e bastoni [VIDEO]

" Che la situazione in Barriera fosse ormai fuori controllo è un dato di fatto. Però avere risse continue sotto casa con lancio di bottiglie e bastoni non è più tollerabile ". Parola di Matteo Rossino , portavoce di Torino Tricolore.

"Pochi giorni fa – ha raccontato Rossino - una donna molto attiva contro il degrado nel quartiere è stata aggredita da 30 stranieri. Ora una residente ci ha inviato un nuovo video in cui bande di pusher si affrontano in corso Palermo. Danneggiando le auto e svegliando tutti in piena notte".

Questi i fatti: intorno alle 23,30 è scoppiata una maxi-rissa tra due gruppi di africani, probabilmente spacciatori, che si sono affrontati con lanci di bottiglia, bastoni e altri oggetti in corso Vercelli, per poi spostarsi in Corso Palermo. Dal balcone i cittadini si sono lamentati urlando contro i due gruppi. Qualcuno li ha ripresi con lo smartphone. A diradare i gruppi è stato l'arrivo delle volanti della polizia, che però sono riuscite a fermare solo uno dei partecipanti.